Six nouvelles boîtes LEGO Harry Potter arrivent cette année

Cela fait maintenant bien longtemps que les livres Harry Potter ont été publiés, et aucune adaptation cinématographique de la saga originale n’a vu le jour récemment. Mais ça n’empêche pas LEGO de continuer à faire tourner la machine, avec une annonce qui devrait ravir les fans, petits et grands. La firme danoise vient en effet de dévoiler pas moins de six nouveaux sets de briques permettant de se replonger dans l’univers du célèbre sorcier, avec notamment les premières figurines de centaures, mais aussi un impressionnante Hedwige qui bat des ailes.

On retrouvera ainsi la scène où Ombrage se retrouve dans la Forêt Interdite, centaures et frère géant d’Hagrid inclus. Le set Hedwige permettra quant à lui de construire en 630 briques la fameuse chouette, qui pourra battre des ailes mais aussi tourner la tête. Le troisième set sera centré sur la Salle sur Demande, qui en plus d’être une astuce scénaristique bien pratique, permettra d’agrémenter votre collection Harry Potter avec Harry, Hermione et Luna accompagnés de leurs Patronus. Le 4 Privet Drive aura également droit à sa boîte, centrée sur les événements du deuxième épisode, avec toute la famille Dursley, mais aussi Dobby et un gâteau volant. Le cinquième set contiendra la tour d’astronomie, qui viendra compléter votre Poudlard avec quelques élèves, Horace Slughorn, une serre à mandragores, mais aussi une partie du dortoir Serdaigle. Enfin, la dernière pièce annoncée est une reconstitution de l’attaque sur le Terrier, dont on peut voir les chambres, la cuisine, et la cheminée avec des flammes passant du rouge au vert pour représenter les voyages qui s’y font. Côté personnages, la famille Weasley est présente, ainsi que Harry, Tonks, et les mangemorts Fenrir Greyback et Bellatrix Lestrange. Tout ceci devrait être disponible dès demain sur le site de Lego pour la précommande, sortant officiellement le 1er aout.