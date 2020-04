Google met fin à Shoelace, son réseau social expérimental

Nouvelle journée, nouveau projet de Google abandonné. Il s’agit ici de Shoelace, sorte de réseau social expérimental développé par Area 21 et sorti l’année dernière, supposé aider les utilisateurs s’étant trouvés en ligne à se rencontrer dans la vraie vie. Malheureusement, on dirait bien qu’elle ne sortira pas de sa phase de test, puisque la firme a annoncé que le service fermerait pour de bon le 12 mai. Préparé à la base pour que les groupes de personnes ayant des intérêts et loisirs communs puissent se retrouver facilement, l’accès était cependant réservé aux appareils iOS situés à New-York City.

Et ce serait apparemment l’épidémie de COVID-19 qui aurait mis le dernier clou dans le cercueil de l’application. D’après ses développeurs, ce ne serait « pas le bon moment pour continuer d’investir dans le projet. » Il a également été précisé qu’aucun plan de reboot n’avait été prévu pour Shoelace, qui s’apprête donc à rejoindre le cimetière des services avortés de Google. Toutes les données associées au projet devraient par conséquent être effacées après le 12 mai, date de fin définitive de ce réseau social.