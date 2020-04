DICE a fini de travailler sur les mises à jour de Star Wars Battlefront 2

A quelques jours de la sortie de la mise à jour majeure que devrait être Battle on Scarif, prévue pour aujourd’hui, DICE vient d’annoncer qu’il s’agit là très certainement de la dernière version du jeu. C’est dans un post sur le blog du studio que Dennis Brännvall, directeur créatif, a évoqué le futur du jeu, qui consistera essentiellement à faire de la maintenance pour les serveurs, sans nouveau contenu prévu. Après tous les efforts des développeurs pour corriger les décisions marketing depuis la sortie de Battlefront 2, ils vont enfin pouvoir se consacrer à un autre projet.

Et si on se fie aux cycles de Battlefield V, cette décision pourrait signifier qu’un Battlefront 3 est dans les tuyaux : la dernière mise à jour de BF V est prévue pour cet été, après quoi les équipes passeront directement à l’opus suivant de la franchise. Battle on Scarif devrait ainsi accompagner le titre dans sa fin de vie avec une nouvelle map, mais aussi de nouveaux skins pour Rey, Kylo Ren, l’Empereur Palpatine. Darth Maul aura également droit à sa version « Old Master », dédiée aux fans les plus dévoués qui auront fait 5.000 kills avec le personnage.