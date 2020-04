Amazon Prime Video permet l’achat ou la location de films en France

Amazon annonce un nouveau service de VOD au sein de Prime VideoPrime Video qui fait ses débuts dans quatre nouveaux pays, dont la France. Il est maintenant possible d’acheter ou louer des films, comme on peut déjà le faire sur iTunes, Google Play et d’autres plateformes.

Dans un communiqué, Amazon dit que « les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents Jumanji : Next Level et Joker disponibles dès maintenant ». On retrouve également des films des studios français comme Gaumont ou Pathé.

Le prix des films n’est pas toujours le même selon les studios, tout comme certains programmes sont uniquement disponibles à l’achat, là où d’autres ont le droit à l’achat ou la location. Dans le cas de Joker, un film de Warner Bros, par exemple, la location est de 4,99€ et l’achat est de 13,99€. Pour Le Roi Lion de Disney, on retrouve seulement l’achat à 16,99€.

Ce service d’achat ou location de films chez Amazon existait déjà dans quelques pays, dont aux États-Unis. Voilà maintenant que ça se lance en France. Les films sont proposés à l’achat quelques mois après la sortie au cinéma (comme l’oblige la loi française), un peu avant la sortie en Blu-ray.