Brothers in Arms : le célèbre FPS sera bientôt adapté en série télé

Ancienne gloire du catalogue Gearbox, Brother in Arms s’apprête à faire son grand retour… dans une série télé. The Hollywood Reporter nous informe que Gearbox Entertainment et le producteur Scott Rosenbaum planchent sur une série basée sur le célèbre FPS. Scott Rosenbaum a aussi été désigné comme showrunner de la série. Toujours selon The Hollywood Reporter, la série s’appuiera sur des évènements historiques de la seconde guerre mondiale.

La première saison portera sur l’Opération Tigre, une répétition générale du débarquement de Normandie qui s’était soldée par un terrible fiasco. Le scénario met en scène un groupe de huit soldats embarqué dans une mission périlleuse : ces derniers doivent récupérer leur colonel qui a été fait prisonnier par le camp ennemi. La série est encore au stade de la pré-production, ce qui signifie que le casting n’est pas encore constitué et qu’aucune date de sortie n’a encore été fixée.