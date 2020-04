Mavic Air 2 : plus autonome, plus rapide, plus de portée, et toujours aussi compact

Il est enfin Là. Le Mavic Air 2 de DJI améliore presqu’en tout point les caractéristiques du Mavic Air premier du nom. Plus rapide (70 km/h), plus autonome (34 minutes), plus malin (il peut encore mieux éviter les obstacles grâce à sa batterie de capteurs intégrés à l’avant et à l’arrière), le Mavic Air 2 est bien parti pour devenir la nouvelle référence du drone de loisir, voire semi-pro pour certains usages. Ce drone compact et pliable bénéficie en outre du système APAS 3.0 (localisation fine) et la portée a été étendue à 10 km grâce au système OcuSync 2.

Côté photo/vidéo, une nouvelle nacelle encore plus mobile embarque un capteur CMOS de 1/2 pouce de 12 MPx compatible 4K et HDR pour un bitrate de 120 Mb/s. L’enregistrement monte jusqu’au 4K/60 images/seconde ou en FULL HD (1080p) en 240 images/seconde. Les fonctions sont directement héritées du Mavic Air et l’on retrouve bien sûr les trajectoires de vols automatisées ainsi que le suivi de l’utilisateur (ActiveTrack 3.0). Le Mavic Air 2 est proposé à la vente sur le site du fabricant à 849 euros (pack de base : voir description ci-dessous) ou à 1049 euros pour le pack intégrant une housse de transport, une seconde batterie et des filtres ND (4/8/32).

Le pack de base est richement fourni puisqu’il contient : le Mavic Air 2 + 1 Radiocommande + 1 batterie de vol + 1 chargeur de batterie + câble d’alimentation + 3 packs d’hélices à faible bruit + câble RC (connecteur USB Type-C) + Câble RC (connecteur Lightning) + Câble RC (connecteur Micro USB standard) + Protection de nacelle + Câble Type-C + 1 paire de joysticks de rechange.