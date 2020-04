LG dévoile les spécifications du LG Velvet : 5G, écran OLED courbe, capteurs photo « gouttes de pluie », etc.

LG n’aura finalement pas attendu le 7 mai pour dévoiler tout ce qu’il y avait à savoir -(ou presque) sur le LG Velvet, un smartphone moyen de gamme richement équipé. Qu’on en juge : le LG Velvet disposera d’un écran OLED courbe de 6,8 pouces et au ratio 20,5:9, d’un processeur Snapdragon 765 compatible 5G épaulé par 8 Go de RAM, de 128 Go de capacité de stockage, de HPs stéréo, d’un bloc photo au design « gouttes de pluie » composé d’un capteur 48 MPx + ultra wide 8 MPx + 5 MPx pour le calcul de la profondeur + prise en charge de l’enregistrement ASMR, d’un capteur frontal de 16 MPx, d’un port MicroSD (compatible avec les cartes SD de 2 To), d’une batterie 4300 mAh, et enfin… d’un port jack ! On notera que cette liste de specs avait largement fuité sur la toile ces dernières semaines. Le LG velvet sera proposé à la vente en Corée du Sud le 15 mai prochain, mais le fabricant n’a pas encore communiqué de tarif. 4 coloris seront disponibles, le blanc, le gris, le vert, et un coloris « coucher de soleil ».