Twitter met un terme à son service disponible par SMS

Citant des raisons de sécurité, Twitter annonce que ses utilisateurs n’ont plus la possibilité d’accéder au réseau social en passant par les SMS. C’était le système en place à l’origine et il a été laissé pour tous ceux qui ne passent pas par la version Web ou l’application mobile.

We want to continue to help keep your account safe. We’ve seen vulnerabilities with SMS, so we’ve turned off our Twitter via SMS service, except for a few countries.

Everyone will still have access to important SMS messages needed to log in to and manage their accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 27, 2020