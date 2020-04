Starship : après trois ratés, SpaceX passe enfin le test du remplissage de réservoir

La quatrième a été la bonne. Après 3 explosions de prototypes lors de différents tests « cryogéniques » de remplissage de réservoir (qui permettent d’évaluer la résistance à la pression), le Starship (prototype SN4) de SpaceX a enfin passé l’obstacle… même si ce n’est sans doute que partie remise. Elon Musk a en effet confirmé que le test d’hier avait soumis les réservoirs à « seulement » 4,9 bars de pression, alors que le Starship finalisé et prêt à embarquer son équipage devra soutenir pas moins de 8,5 bars de pression ! Lors du précédent test le 3 avril dernier, le réservoir s’était effondré sur lui même sous la pression, avant d’exploser.

Snowing in Texas pic.twitter.com/0LKwIpnoPB — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2020

Le prototype SN4 pourra donc subir prochainement le premier essai du moteur Raptor avant d’envisager un premier test de décollage. SpaceX ne doit pas perdre de temps dans la mesure où le prototype SN5 est déjà en cours de fabrication, ce dernier étant bien entendu « amélioré » sur la base des multiples retours de tests du SN4. Il faudra sans doute attendre de nombreuses années avant que le Starship ne prenne son envol avec un équipage à son bord, et du reste, il y a belle lurette que SpaceX ne parle plus d’un vol vers Mars à l’horizon 2025 (les spécialistes estiment que la fenêtre de tir la plus raisonnable se situe désormais vers 2035).