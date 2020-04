Pokémon Journeys sera une exclusivité Netflix aux Etats-Unis

Après plus de vingt ans de diffusion, l’annonce d’une nouvelle saison de l’animé Pokémon reste un événement relativement important pour l’industrie comme pour les fans. Et en 23 saisons, peu de choses ont changé : Sasha n’est toujours pas Maître Pokémon, n’a toujours pas fini de remplir son pokédex, et continue de découvrir le monde. Mais pour la première fois aux Etats-Unis, le show ne sera pas destiné avant tout à la télévision, puisqu’il est désormais dans la catégorie des Netflix Originals. Prévue pour le 12 juin, c’est le seul pays au monde où la plateforme a réussi à acquérir les droits.

En effet, elle est d’ores et déjà sur TV Tokyo au Japon, et sera par exemple diffusée sur POP, la chaîne de Sony au Royaume-Uni. Avec la compétition devenue musclée au niveau des services de streaming, entre l’arrivée de Disney + ou le développement de HBO Max, aussi l’acquisition d’un programme aussi populaire peut difficilement être considéré comme un mauvais investissement, même s’il s’agit uniquement du territoire U.S. Les douze premiers épisodes arriveront directement à la date annoncée, et douze nouveaux sortiront par la suite tous les trois mois.