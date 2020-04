Le Royaume-Uni n’aura finalement pas besoin des respirateurs conçus par Dyson

Il y a quelques semaines, Dyson s’était proposé pour aider le gouvernement britannique à tenir le choc qu’est le COVID-19, qui avait accepté : la firme connue pour ses aspirateurs allait en effet produire 10.000 respirateurs artificiels pour soutenir l’effort de guerre alors que le pays était en cruel manque de machines de ce genre. Le travail avait bien progressé, puisque tout ce qui manquait alors était l’approbation des organismes régulateur pour le design du CoVent, l’appareil en question. Un mois et environ 25 millions de dollars en R&D plus tard, c’est le contrordre, puisque d’après Dyson, le gouvernement n’a tout simplement plus besoin de ses respirateurs.

La machine est pourtant opérationnelle, et a été pensée pour une application concrète : conçu pour être monté directement sur les lits d’hôpital, le CoVent peut également tourner sur ses propres batteries en cas de panne dans le réseau électrique. James Dyson, fondateur de la firme, a cependant déclaré ne pas regretter une seconde le travail, le temps et l’argent investis dans le projet : « Heureusement, ils ne sont pas nécessaires. J’ai espoir que notre ventilateur pourrait cependant représenter l’aide attendue dans certains pays, mais cela nécessite plus de temps et de recherches. »