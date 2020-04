Sony retarde à nouveau ses films Spider-man, et donc les sorties du MCU

Avec l’épidémie de coronavirus et les mesures de confinement qui durent, Sony s’est une nouvelle fois vu forcé de changer à nouveau son calendrier de sorties cinéma, et pas des moindres. Ses deux blockbusters de super-héros Spider-Man : Into the Spider-Verse, mais aussi le troisième film Spiderman : Homecoming, produit en partenariat avec Marvel, vont être retardés de plusieurs mois. Le premier sortira le 7 octobre 2022 au lieu du 8 avril, tandis que le second est désormais prévu pour le 5 novembre 2021, au lieu du 16 juillet. Quant à Venom : Let There Be Carnage, plutôt qu’octobre de cette année, il sortira le 25 juin 2021.

Disney et Marvel ont donc dû s’adapter à ce retard pour conserver la cohérence du MCU et l’ordre souhaité de ses sorties. Ainsi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, décalé au 5 novembre il y a peu, est maintenant prévu pour le 25 mars 2022, et Thor : Love and Thunder, d’abord reculé au 18 février 2022, a gagné une semaine, et devrait arriver le 11 février 2022. Et malgré cette adaptation, pour la première fois, le MCU a modifié l’ordre de sortie de ses films, la suite de Doctor Strange étant initialement prévue avant la conclusion de la trilogie Homecoming. Une autre conséquence inattendue de ces changements concerne le film Uncharted avec Tom Holland, qui sortira deux mois plus tôt que prévu, soit le 16 juillet 2021.