Hello Games se veut ambitieux pour No Man’s Sky en 2020

Difficile d’éviter le cas No Man’s Sky quand il s’agit de belles histoires de rédemption dans le monde vidéo-ludique. Sorti sous forme de coquille vide, Hello Games, le studio à son origine, s’était très vite retrouvé sous le feu des critiques et des joueurs après la hype monstrueuse qui avait été créée. S’en est suivi un silence radio total, jusqu’à ce que petit à petit, les développeurs travaillent sans relâche pour en arriver à la version que nous connaissons aujourd’hui, très proche de ce qui avait été promis, et surtout très prenante pour peu que l’on accroche au genre.

Et l’équipe n’a clairement pas fini le travail, ne cachant pas son enthousiasme pour ce qui doit arriver cette année. En effet, une publication sur le blog vient afficher avec optimisme les projets pour 2020 : « nous travaillons sur des ajouts ambitieux à l’univers, et avons tellement plus de contenu excitant pour nous de prévu pour 2020. » Le studio a également posté une image contenant les nombreuses extensions sorties à ce jour, et après tout le travail accompli, il est difficile de ne pas partager l’enthousiasme des développeurs.