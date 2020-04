USA: Samsung et Google offrent les réparations mobiles aux professionnels de santé

Deux nouvelles sociétés se joignent à la liste de celles qui ont décidé de faire un geste pour aider à tenir le coup pendant cette crise sanitaire qu’est le COVID-19. En effet, Samsung et Google viennent d’annoncer que jusqu’au 30 juin, les réparations sur leurs appareils respectifs seraient gratuites pour les professionnels de santé aux Etats-Unis, grâce à un partenariat avec uBreakiFix. De plus, Samsung offre une réduction de 30% sur les smartphones achetés sur son site Samsung.com par ces mêmes professionnels, même si aucune date limite n’a été communiquée pour cette offre.

La société a souhaité commenté sa décision concernant son programme, Free Repairs for The Frontline : « nous fournirons un service de réparation gratuite pour les smartphones Samsung, écrans cassés et changements de batteries inclus, pour tous les professionnels de santé jusqu’au 30 juin. » Pareillement, chez Google, il suffira de montrer son badge dans un établissement uBreakiFix pour bénéficier de l’offre, et ce « peu importe le modèle de l’appareil et le type de dégât. » Quant à uBreakiFix, de nouvelles mesures d’hygiène et de distanciation sociale ont été mises en place afin de s’assurer que tout se passera pour le mieux, comme par exemple la réparation à domicile.