Le LG Velvet sera dévoilé en live-stream le 7 mai prochain

Le très attendu LG Velvet, prochain milieu de gamme « premium » du fabricant sud-coréen, sera dévoilé officiellement le 7 mai prochain. Si l’on en croit les fuites les plus récentes, le LG Velvet sera équipé d’un processeur Snapdragon 765 compatible 5G, de 8 Go de RAM, de 128 Go de capacité de stockage, d’nu port Jack (!!!) et d’un « bloc » photo à trois capteurs (capteur principal de 48 MPx grand angle + 8 MPx + 5 MPx). L’appareil bénéficierait en outre de la certification IP68 (résistance à la poussière et aux éclaboussures) et d’une batterie assez imposante de 4300 mAh. Malgré cette fiche de specs tout à fait honorable, le gros point fort de ce milieu de gamme devrait être son design épuré et élégant ainsi bien sûr que les capteurs photos en « gouttes de pluie » à l’arrière du boitier. Le tarif du LG Velvet devrait se situer aux alentours des 500 euros.