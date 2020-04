Telegram proposera bientôt les appels vidéo en groupe

Alors que le COVID-19 pousse le monde à des mesures de confinement, les moyens de communication virtuels connaissent une popularité sans précédent. Et avec la nécessité pour beaucoup de maintenir leur activité professionnelle en télétravail, les logiciels proposant les conférences vidéo sortent également gagnants de l’opération, à part Zoom qui s’est empêtré dans des soucis de sécurité et de confidentialité qui risquent de salir à jamais son image. C’est pourquoi Telegram vient d’annoncer sur son blog que les conversations de groupe sécurisées en vidéo arriveront sur l’app d’ici la fin de l’année.

Il s’agit probablement d’une des applications de messagerie les plus sûres du marché : des fonctions particulières pour la protection des données et de la vie privée ont été ajoutées, les utilisateurs peuvent supprimer les messages de façon rétroactive… La confidentialité est le maître mot du service, ce qui explique sans doute son succès, puisque 400 millions d’utilisateurs sont revendiqués. On ne sait pas encore exactement quand cette nouvelle fonction va faire son apparition, mais l’attente ne devrait pas excéder quelques mois si l’entreprise veut profiter de la situation actuelle.