La Mustang Cobra Jet de Ford est un bolide électrique de 1400 chevaux !

Pas assez véloces les véhicules électriques ? Les ingénieurs de Ford ne sont pas vraiment d’accords et viennent de dévoiler la Mustang Cobra Jet, un bolide 100% électrique capable de développer une puissance maximale de 1400 chevaux et un couple de 1500 Nm ! Avec un tel moteur sous le capot, ce prototype parfaitement fonctionnel serait donc capable d’avaler 400 mètres en à peine huit secondes ! Ce véhicule d’exception a été mis au point par les équipes de Ford Performance, une division du constructeur spécialisée dans la création de nouveaux concepts audacieux. La Mustang Cobra Jet ne se limitera pas aux salons automobiles et participera (lorsque les conditions sanitaires le permettront) à des courses de dragsters sur le territoire américain. Ce véhicule hors norme n’est bien sûr pas destiné à la commercialisation, mais permettra sans doute d’ouvrir la voie à une Mustang sportive de série 100% électrique.