2K ne sortira pas de titre WWE cette année

Les rares fans qui ont réussi à maintenir leur enthousiasme pour la série de jeux de 2K basée sur la WWE vont devoir encaisser la mauvaise nouvelle : l’éditeur a décidé de ne pas publier de nouvelle entrée pour cette année. C’est durant un entretien avec les actionnaires que Frank Riddick, CFO de la firme, a répondu à une question concernant un éventuel WWE 2K21, affirmant « qu’il n’y aurait pas de jeu » publié cette année. Aucune raison particulière n’a été avancée, et 2K n’a pas encore commenté cette décision, aussi on ne peut encore que spéculer.

On notera cependant que les épisodes récents de la franchise peinaient à convaincre, et n’étaient pas rassurant quant à son futur : développement bâclé, des bugs à la pelle, un moteur graphique à la rue… Le titre de l’année dernière, WWE 2K20, a été développé par un nouveau studio, Visual Concepts, venu remplacer le développeur « historique » de la série qu’était Yuke. Il a été particulièrement mal reçu, et pour cause, en plus des énormes bugs, le contenu n’était clairement pas au niveau des attentes que l’on peut avoir pour un jeu de la sorte.