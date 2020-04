Le tournoi de mi-saison League of Legends est annulé

Sans grande surprise et à l’instar de bien des événements sportifs, Riot Games vient d’annoncer que le tournoi de mi-saison, le Mid Season Invitational, va être annulé en raison de la crise du COVID-19. En effet, rassembler des équipes du monde entier dans une seule salle remplie de spectateurs semble n’être ni une bonne idée, ni même faisable avec le contexte actuel. Le studio avait cependant jusqu’au bout tenté de garder le tournoi, le basculant de mai à juillet, mais les conditions ne seront certainement pas assez bonnes cet été pour que cette nouvelle date soit réaliste.

John Needham, à la tête de la division e-sports de LoL, a déclaré sur une publication de ce blog que cette décision était « nécessaire pour s’assurer de la bonne santé et de la sécurité des joueurs, des équipes, du staff, de nos partenaires, des médias, et des fans. » Quant à un éventuel tournoi en ligne, il n’en est pas question pour le moment : les équipes sont éparpillées partout dans le monde, aussi entre le décalage horaire et la latence, les conditions de jeu seraient loin d’être optimales. La firme se dit cependant optimiste, et prête à « offrir le plus grand spectacle que nous avons produit en Chine pour célébrer les 10 ans de notre sport » pour les Worlds.