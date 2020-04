Tingle Monsters, le film ASMR qui s’attaque aux trolls

L’ASMR (pour Autonomous Sensory Meridian Response) est devenu un véritable phénomène ces dernières années. Le concept est simple : ces créateurs de contenu se filment en créant une ambiance sonore axée sur la détente avec une grande diversité de petits sons. Bruits de bouche, tapotement sur le micro, interactions avec divers objets… La communauté est en tout cas au rendez-vous, beaucoup d’utilisateurs étant soulagés de façon très efficaces par ces méthodes. Mais nous sommes sur internet, aussi, plus grande est la communauté, plus nombreux et violents seront les trolls : c’est le sujet de Tingle Monsters, le film en ASMR.

Ce court-métrage de 11 minutes part d’une idée simple : on y voit comme à travers une plateforme de stream Dee, qui fait de l’ASMR arborant un grand sourire. Mais progressivement, le vide de sa maison laisse place à du mouvement quand une porte de placard s’ouvre, les commentaires se font de plus en plus violents, et il devient manifeste que l’expérience n’est plus plaisante du tout. Pour la suite, on ne va pas vous spoiler, rendez-vous directement sur la page du film le 20 mai, vous ne le regretterez pas : il a déjà été sélectionné pour des festivals comme le Cleveland International Film Festival 2020 et le Cinequest Film & Creativity Festival 2020, qui sont tous deux des événements qui peuvent mener à une qualification pour les Oscars.