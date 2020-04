Journée de la Terre : un documentaire inédit produit par Michael Moore diffusé gratuitement sur YouTube

Ce mercredi 22 avril était la journée de la Terre, et comme attendu de nombreuses conférences et évènements (en livestreaming) se sont tenus un peu partout dans le monde pour rapeller que notre belle planète bleue était à bout de souffle. Toujours aussi engagé, le sulfureux réalisateur Michael Moore a profité cette fenêtre de tir pour diffuser gratuitement sur YouTube son dernier brûlot, le documentaire Planet of the Humans. Produit par Moore et réalisé par Jeff Gibbs, Planet of the Humans est une critique acerbe des « efforts » des sociétés occidentales dans la lutte contre le réchauffement climatique.



Le documentaire Planet of the Humans sera visible gratuitement sur YouTube durant 30 jours

Planet of the Humans est ainsi présenté comme « le documentaire qui ose dire ce que personne d’autre n’ose en ce Jour de la Terre – que nous sommes en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique sur la planète Terre, car nous suivons des leaders qui nous ont amenés sur le mauvais chemin, trahissant leurs idéaux du mouvement écologique aux intérêts financiers et aux corporations américaines. Ce film tire la sonnette d’alarme sur une vérité que nous avons peur d’affronter : qu’au milieu d’une extinction massive provoquée par l’Homme, la réponse des mouvements environnementalistes se fait par la promotion de technologies sous forme de pansements temporaires ». Ce point de vue radicalement anti-technologique fera forcément débat, ce qui est d’ailleurs l’une des grandes forces des films produits ou réalisés par Moore : ils sont des invitations permanentes à la réflexion et au travail d’analyse (qu’il s’agisse au final de confirmer ou d’infirmer certaines des thèses mises en avant).