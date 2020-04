Making-of de The Mandalorian sur Disney+ : la bande-annonce est arrivée

Les fans de Star Wars et tout particulièrement ceux qui ont aimé The Mandalorian vont découvrir un making-of dédié à la série à partir du 4 mai sur Disney+ exclusivement. Une bande-annonce du programme a été mise en ligne aujourd’hui.

Il s’agira d’une série-documentaire composée de 8 épisodes, avec un nouvel épisode diffusé chaque vendredi (comme c’est le cas pour les autres programmes originaux de Disney+). Voici la description donnée :

Disney Les Making-of : The Mandalorian vous fait entrer dans les coulisses de cette série, devenue un véritable phénomène culturel depuis son lancement en novembre 2019. Ce documentaire en huit parties, dont le premier volet sera diffusé lundi 4 mai à l’occasion de la Journée mondiale Star Wars, s’intéresse aux différentes facettes de la toute première série Star Wars en prises de vues réelles, avec des interviews, des séquences inédites, et des tables rondes avec l’équipe et les acteurs de la série, animées par le producteur délégué Jon Favreau.