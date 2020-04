YouTube adapte son affichage au Galaxy Z Flip pliable

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui ont décidé de se lancer dans l’aventure du smartphone pliable en faisant l’acquisition du Galaxy Z Flip de Samsung : Google vient de déployer une mise à jour bien particulière pour l’application YouTube sur Android. Ainsi, l’affichage de l’app est désormais adaptable au mode « flex », soit quand le smartphone est plié. Le lecteur vidéo se place sur la partie haute relevée de l’écran, tandis que les commentaires et toutes les autres fonctions restent en bas, sur le côté posé à plat.

Bien entendu, il ne s’agit pas là d’une façon parfaite de regarder des vidéos, mais bel et bien d’un compromis permettant de tirer parti de l’originalité de l’appareil. Les vidéos en 16:9 sont par exemple fortement réduites, bien petites dans leur demi-écran, tandis que l’autre moitié n’est clairement pas le moyen le plus simple de taper des commentaires, ou même d’accéder aux autres fonctions de l’app. Cependant, c’est toujours ça de pris, et on peut espérer que les bases posées ici pourront servir à concevoir une expérience véritablement améliorée pour les prochains smartphones pliables.