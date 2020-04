Alors que les actions contre la 5G se multiplient, mettant directement en danger des vies en plus des infrastructures, et sont très souvent organisées par des groupes se servant des réseaux sociaux, Twitter a décidé de réagir. Ainsi, tous les tweets pouvant avoir des conséquences réelles dangereuses vont être supprimés : « Nous priorisons la suppression du contenu concernant le COVID-19 quand il pourrait mener à des actions pouvant causer des dégâts. Comme nous l’avons dit précédemment, nous n’agirons pas sur chaque tweet qui contient des informations controversées ou incomplètes sur le COVID-19. Depuis l’introduction de cette politique le 18 mars, plus de 2.200 tweets ont été supprimés. » a déclaré un porte-parole du réseau social.

Si l’action a le mérite d’être encourageante, elle n’est cependant clairement pas suffisante : la définition d’un danger potentiel venant d’un tweet reste bien vague, et sera bien entendu dans le vide juridique le plus absolu, ce qui encouragera la firme à agir le moins possible comme à son habitude. Quoi qu’il en soit, on vous le répète : la 5G n’aspire pas l’air de vos poumons, n’allez pas mettre le feu à des antennes à la moindre quinte de toux.