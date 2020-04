Fragilisé par la pandémie, Magic Leap licencie des salariés

C’est une annonce déjà presque banale dans le contexte : Magic Leap, la startup à l’origine d’un des plus ambitieux projets de casque AR, vient d’annoncer le licenciement d’ « un certain nombre d’employés ». Malgré l’afflux d’investissements records (qui en ont fait l’une des Licornes les mieux portantes de la Silicon Valley), Magic Leap se voit donc contraint de tailler dans ses effectifs, une décision bien sûr liée à la pandémie mondiale de COVID-19.

Le co-fondateur et CEO Rony Abovitz ne s’est pas étendu sur la situation actuelle de sa société, préférant vanter les mérites des technologies AR et VR dans le cadre professionnel : « L’économie post-COVID sera celle de la résilience et de la capacité des entreprises à opérer sur de grandes distances et à se connecter avec leurs clients de manière à imiter les interactions physiques. Bénéficier de la vitesse et de l’échelle des réseaux à haut débit deviendra essentiel. L’informatique « spatialisée » fera partie intégrante de ce changement économique à venir ».