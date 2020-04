Motorola Edge+ : la vidéo commerciale fuite quelques heures avant la conférence

Une fois de plus, Evan Blass a touché la timbale… à quelques heures de la Keynote officielle. Le célèbre leaker vient de dévoiler la vidéo commerciale du Motorola Edge+, un flagship haut de gamme et au design audacieux. Les nombreuses fuites permettent de se faire une bonne idée des capacités du précieux, qui devrait disposer d’un écran OLED courbé de 90Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, d’une batterie 5000 mAh (avec recharge sans fil 15W), et un bloc photo à trois capteurs (108 MPx grand angle f/1.8 + ultra grand angle 16 MPx, + téléobjectif 8 MPx). Le design de l’engin semble en tout cas très réussi si l’on s’en tient à la vidéo commerciale. Le Edge+ sera dévoilé en détails par Motorola dans la soirée.

Here’s another vid; gonna share this one with everyone. Lots more leaks at https://t.co/jncyxXjENK. pic.twitter.com/Dy8qQu2UPv — Evan Blass (@evleaks) April 21, 2020