The Mandalorian : la saison 3 est déjà dans les tuyaux !

The Mandalorian est la tête de proue incontestable du nouveau service Disney+. Après l’énorme succès de la première saison (et l’énorme buzz autour du baby Yoda), Disney avait démarré la seconde saison sans tarder. Cette dernière sera d’ailleurs diffusée sur le service au mois d’octobre prochain (si le COVID ne s’en mêle pas trop).

Disney est donc plus que confiant, au point qu’une troisième saison serait déjà en cours de préparation si l’on en croit les bonnes sources du site Variety ! Le studio aux grandes oreilles n’en est encore qu’au stade de la préproduction, mais l’on sait déjà que Jon Favreau est en charge du scénario et que les équipes de Lucasfilm commencent à plancher sur les premiers concept-art. Cette saison 3 n’a bien sûr aucune date de sortie à ce stade.

Malgré les quelques défauts notables de la série, il faut reconnaitre que The Mandalorian a pour principal atout de proposer un Lore bien plus cohérent que la bouillabaisse infâme de la troisième et dernière trilogie. Ce retour aux sources (et aux forces) de la saga d’origine aura même réconcilié nombre de fans avec la franchise, ce qui n’est pas rien.