Les trois premières saisons de Sailor Moon arrivent gratuitement sur YouTube

Alors que Sailor Moon Eternal se prépare à arriver dans les salles, les campagnes marketing battent leur plein. En effet, Toei et Crunchyroll, plutôt que de multiplier les publicités sur médias traditionnels, ont décidé de permettre à tout le monde de voir ou revoir les trois premières saisons de la série animée originale, et ce gratuitement. De quoi permettre à tout le monde de se familiariser avec l’univers et l’histoire qui mène à l’affrontement dantesque contre le Dead Moon Circus que nous présentera le film.

A partir de cette semaine, les épisodes de la série classique seront donc publiés directement sur YouTube. Pas question cependant de tout regarder dès le début : les publications se feront petit à petit, jusqu’au 17 juillet. Et vu que le film, prévu pour le 11 septembre dans les cinémas japonais, devrait reprendre les événements de la quatrième saison, les fans devraient avoir largement le temps de se rafraîchir la mémoire. Pour les détails concernant le planning des sorties, rendez-vous directement sur le site de Crunchyroll, qui donne les différents détails de l’opération.