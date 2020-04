Epic cède et propose Fortnite sur le Google Play Store

La version Android de Fortnite peut maintenant être téléchargée depuis le Play Store, la boutique d’applications de Google. Epic a cédé après avoir uniquement proposé son jeu sur son site. L’éditeur refusait de payer les 30% de commission demandés par Google pour les achats intégrés (V-Bucks, etc).

Dans une déclaration, Epic Games dit :

Après 18 mois de disponibilité de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes parvenus à une réalisation fondamentale :

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors du Google Play Store par des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des transactions restrictifs avec les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google qualifiant les sources de logiciels tiers comme des malwares, et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer totalement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store.

C’est pourquoi nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également de proposer l’application Epic Games et Fortnite en dehors du Google Play Store.

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un avenir proche, afin que tous les développeurs soient libres d’atteindre et de faire du commerce avec des clients sur Android et sur le Play Store par le biais de services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent être concurrentiels sur un pied d’égalité.