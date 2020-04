GeForce Now : Microsoft, Codemasters, Warner et Klei Entertainment quittent le service de cloud gaming

C’est la fuite finale ! Depuis plusieurs mois, le service de cloud gaming GeForce Now ne cesse de perdre des éditeurs et studios clefs. Activision-Blizzard, Bethesda ou bien encore 2K Games ont quitté le service (sans doute pour des histoires de gros sous) il y a peu, une tendance qui prend une tournure inquiétante ce mardi avec l’annonce des départs de Microsoft (Minecraft, Halo), Warner Bros Interactive Entertainment (Mortal Kombat), Codemasters (Dirt Racing) et du studio indé Klei Entertainment (Don’t Starve, Mark of the Ninja) !

Cela commence à faire beaucoup de défections, beaucoup trop sans doute, et ce ne sont pas les efforts d’Ubisoft (qui vient de rajouter des nouveaux titres comme Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, For Honor et Watch Dogs) qui suffiront à compenser ces absences. Rappelons que GeForce Now a été lancé au mois de février et qu’il n’aura donc fallu qu’un peu plus de 2 mois pour que le service se vide de la plupart des gros éditeurs. Tout cela ne sent pas très bon…