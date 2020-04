Malgré la faillite de Telltale, le jeu de survie Stranded Deep débarque aujourd’hui sur PS4 et Xbox One

Lancé en early access sur PC en 2015, le jeu de survie Stranded Deep débarque enfin sur les consoles PS4 et Xbox One. L’arrivée du jeu sur ces supports semblait pourtant plus que compromise après la mise en faillite de Telltale Publishing (The Walking Dead, ) en 2017, le studio étant en charge de l’édition et de la distribution du titre. Les versions consoles étaient initialement programmées pour le 9 octobre 2018, mais c’était sans compter sur les soucis financiers de son distributeur qui avaient abouti à un report sine die. Développé par le talentueux studio australien Beam Team Games, Stranded Deep sort finalement aujourd’hui sur consoles, un peu à la surprise générale. Rappelons que ce titre mélange l’exploration, l’aventure, le craft, et la survie dans des environnements joliment restitués (notamment les zones sous-marines). Une mixe entre Koh Lanta et Seul au Monde en quelque sorte….