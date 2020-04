Les sorties de The Batman et Shazam 2 repoussées, mais The Flash sortira plus tôt

Warner Bros a annoncé un changement de calendrier pour plusieurs de ses films en préparation, dont quelques-uns qui concernent l’univers cinématographique DC. The Batman et Shazam 2 sortiront plus tard que prévu. Mais c’est l’inverse pour The Flash qui arrivera en avance.

The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le costume de l’homme chauve-souris est maintenant programmé pour le 1er octobre 2021 au cinéma, au lieu du 25 juin 2021. La sortie française devrait logiquement être le 29 septembre 2021 étant donné que les films sortent le mercredi en France et non le vendredi comme aux États-Unis.

Pour Shazam 2, la sortie est maintenant programmée pour le 4 novembre 2022 au lieu du 1er avril 2022. La sortie française devrait être le 2 novembre 2022.

Mais pour The Flash, la sortie est avancée. En effet, Warner Bros annonce que le film avec Ezra Miller dans le costume du super-héros qui peut se déplacer à très grande vitesse verra le jour le 2 juin 2022 au cinéma, au lieu du 1er juillet 2022. La sortie française devrait être le 31 mai 2022.

Dans la foulée, Warner Bros dit conserver une sortie de Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan, au cinéma pour le 22 juillet 2020 en France et de Wonder Woman 1984 pour le 12 août 2020.