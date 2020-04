Samsung : la production de Galaxy réduite de moitié

La pandémie de COVID-19 pèse lourd sur le marché du smartphone. Samsung avait semblé échapper au pire lors des deux premiers mois de l’année (si l’on en croit les données de Strategy Analytics), mais la situation se serait brutalement dégradée lors du mois d’avril. Le numéro un mobile aurait baissé de plus de moitié sa production de Galaxy dès le début du mois en cours, ce qui correspond à un volume de 10 millions de smartphones au lieu des 25 millions « habituellement » produits à cette période de l’année.

Les fermetures d’usines Samsung en Inde et au Brésil expliqueraient cette chute de la production, des fermetures décidées suite à l’effondrement de l’offre. Il faut dire qu’en ces temps de confinement, la plupart des individus ne pense plus vraiment à s’équiper de nouveaux joujoux technologiques. Samsung prévoit tout de même un retour à la croissance dès le mois prochain, et continue de parier sur une production annuelle aux alentours des 300 millions d’unités…