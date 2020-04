A Brave New World : premier trailer pour la série inspirée du roman culte d’Aldous Huxley

Plus encore que le 1984 d’Orwell, Le Meilleur des Mondes est sans doute l’œuvre la plus prophétique de toute la littérature de S.F, celle dont les prévisions terrifiantes sont déjà en train de se réaliser sous nos yeux, du moins en partie. Le chef d’oeuvre d’Aldous Huxley décrit une société soumise entièrement soumise à des principes (voire dogmes) d’ingénierie sociale. Ces principes sensés garantir le bonheur (scientifique) pour tous aboutissent in fine à détruire toute véritable liberté individuelle, sans compter la mise en place d’une organisation sociale terriblement inégalitaire et élitaire dominée par les Alpha et les Bêta. En bas de l’échelle, les citoyens Delta et les Epsilon sont quant à eux soumis aux travaux manuels les plus « simples » et les plus rudes (et sont heureux de ce sort). Et bien sûr, les Alpha et Bêta peuvent s’adonner aux joies du sexe libre en multipliant les partenaires. Pour parachever le tout, la reproduction sexuée n’existe plus, les enfants de chaque groupe étant conçus artificiellement.



Après deux adaptations cinématographiques assez moyennes, Brave New World retourne sur les écrans sous la forme d’une série qui sera diffusée sur la plateforme de SVoD NBC Peacock. Le premier trailer dévoile une série à priori assez proche de l’œuvre d’origine. Le casting est assez relevé puisque l’on compte dans les rôles titres Alden Ehrenreich (Solo : A Star Wars Story), Hannah John-Kamen (Killjoys) ou bien encore Demi Moore (Empire). Aucune date de sortie n’est encore précisée (ce qui n’étonnera personne dans le contexte).