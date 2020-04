LG Velvet : un teaser confirme le design et les capteurs photo en « gouttes de pluie »

LG vient de confirmer le design de son futur flagship, le LG Velvet. Un simple teaser d’une trentaine de secondes suffit à nous dévoiler l’essentiel, soit un design très épuré (et ma foi fort réussi), un dos nacré de blanc, ainsi que les fameux capteurs photos disposés en « gouttes de pluie » à l’arrière du boitier. Le trailer confirme aussi la présence du Snapdragon 765 compatible 5G. Ce processeur étant nettement moins puissant que le Snapdragon 865, on peut donc s’attendre à un positionnement tarifaire sur le moyen de gamme. L’autre petite révélation de ce teaser, c’est la présence d’un port jack 3,5mm, ce qui sera idéal pour la puce DAC intégrée compatible avec les casques filaires. Le LG Velvet sera disponible en 4 coloris, noir, blanc, vert et un hybride orange/rose. LG ne donne toujours pas de date de Keynote (et encore moins de date de commercialisation), mais une « fuite » récente indique que la présentation officielle pourrait avoir lieu le 15 mai prochain.