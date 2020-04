Galaxy S20 Ultra : Samsung retire la dernière mise à jour à cause de bugs

Les Galaxy S20 de Samsung sont-ils maudits ? Plusieurs bugs ont été repérés par les utilisateurs et Samsung a déjà déployé des mises à jour pour en corriger certains. Mais toute mise à jour n’est pas forcément bonne à prendre et c’est le cas pour le Galaxy S20 Ultra.

Samsung a retiré de ses serveurs la dernière mise à jour (numérotée G988xXXU1ATCT) destinée au plus grand des Galaxy S20, comme le rapporte SamMobile. Il n’est plus possible de la télécharger en l’état. Rien ne change par contre pour le Galaxy S20 et le Galaxy S20+ : la dernière mise à jour pour les deux smartphones est toujours en ligne (pour l’instant du moins).

La mise à jour a été l’occasion de retrouver une teinte verte sur l’écran du Galaxy S20 Ultra quand l’affichage 120 Hz est activé. Cette teinte ne devrait pas être présente et certains utilisateurs l’ont eue sans raison apparente, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. Samsung a certainement pris la décision de retirer la mise à jour pour voir ce qui cloche, avant de la proposer à nouveau avec un correctif. Mais aucune date n’est dévoilée pour l’instant.

Un autre bug repéré par les utilisateurs est la recharge rapide qui devenue… lente. Assez ironique en soi. Là encore, il y a fort à parier que Samsung enquête sur ce problème.