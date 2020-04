Les créateurs d’Instagram lancent un tracker pour suivre la propagation du COVID

Kevin Systrom et Mike Krieger, les deux personnes à l’origine d’Instagram, viennent de faire équipe pour la première fois depuis qu’ils ont quitté Facebook. Et cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un réseau social. Les deux comparses viennent en effet de lancer Rt.live, un site supposé aider au suivi du coronavirus dans les différents Etats des USA. Leur système est basé sur l’approche open source de Systrom afin de calculer le « Rt » quotidien, soit le nombre moyen de gens qu’infecterait une personne donnée : tout Rt en dessous de 1 indique simplement que l’épidémie recule.

Un système de filtre a également été mis en place : par région, par date, par présence ou non de mesures durcies comme le confinement… On en profite d’ailleurs pour noter que malgré la position anti-confinement du Président des Etats-Unis, également expert en médecine et dans le domaine de la santé encourageant le peuple à manifester contre ces mesures, les Etats non confinés souffrent bien plus que les autres. Un outil qui devrait au moins permettre aux autorités compétentes de se faire une idée et des projections plus précises quant à la propagation du virus.