Des minuscules cellules solaires très flexibles pourront alimenter vos petits appareils

L’alimentation en énergie de nos appareils est un enjeu crucial, pour nous comme pour leurs constructeurs. Et à l’âge de l’obsolescence programmée, le public est de plus en plus conscient de la nécessité de modifier certaines méthodes de consommation. C’est pourquoi le travail sur les cellules solaires pourrait bien revenir sur les devants de la scène, au moins en ce qui concerne nos petites machines comme les montres connectées. Des chercheurs viennent de mettre au point une petite cellule extrêmement flexible, dix fois plus fine qu’un cheveu, et tellement légère que comme sur la photo, il est possible de la poser sur une petite fleur sans la faire pencher.

Et pourtant, la puissance est au rendez-vous, avec pas moins de 9.9W par gramme en sortie. Les premiers tests quant à sa longévité s’annoncent prometteurs : après 4.700 heures d’utilisation, seulement 4.8% de dégradation ont été notés, et l’équipe avance que sa durée de vie pourrait atteindre une moyenne de 11 ans et demie. Cependant, malgré la percée et la volonté des chercheurs de commercialiser leur bébé le plus vite possible, ce genre de projets peut être relativement long pour arriver chez le grand public.