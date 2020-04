Paul Haddad, la voix de Leon Kennedy, s’est éteint

C’est une bien sombre période pour les doubleurs de jeu vidéo, chaque semaine apportant la fin d’une nouvelle icone. C’est aujourd’hui Paul Haddad, connu principalement pour son interprétation de Leon Kennedy, qui s’est éteint à l’âge de 56 ans. La nouvelle a été annoncée par Invader Studios, qui était en collaboration avec l’acteur pour le développement de son titre survival-horror Daymare: 1998. Mais Haddad n’avait pas limité son travail à ce domaine bien précis, ayant notamment oeuvré dans des films et séries comme Babar, X-Men : la série animée, ou encore MacGuyver.

« Nous sommes véritablement honorés d’avoir eu la chance de rencontrer et de travailler avec le si grand homme et le brillant professionnel qu’il était. Repose en paix, Paul… tu vivras à jamais dans nos coeurs » a déclaré le studio sur Twitter. Difficile en effet de nier le talent de Haddad, qui a parfaitement réussi à incarner et à nous mettre dans la peau de Leon Kennedy depuis la sortie de Resident Evil 2 en 1998. Les répliques du personnages sont très certainement devenues mythiques grâce à l’acteur et son jeu remarquable.