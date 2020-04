COVID-19 : Amazon installe des caméras thermiques dans ses entrepôts

Sous le feu plus que jamais à cause de ses conditions de travail, plus particulièrement d’hygiène qui laissent à désirer, surtout en période de crise sanitaire, Amazon va devoir multiplier les mesures pour être au niveau. La firme a par exemple dû fermer ses entrepôts en France, le temps que ces derniers ne subissent un nettoyage de printemps bien mérité, et que le pays autorise à nouveau la livraison de produits jugés non-nécessaires. C’est pourquoi l’entreprise, ne comptant pas sur ses employés pour surveiller eux-mêmes leur température et leur éventuel niveau de fièvre, a mis en place un système de caméras thermiques dans ses entrepôts pour pouvoir détecter les premiers signes de risque de contamination au coronavirus.

Alors qu’une grande partie du monde doit resté confiné, la firme sera probablement une des grandes gagnantes : les achats sur sa plateforme en ligne se sont multipliés, et pas uniquement en ce qui concerne les produits de première nécessité. 100.000 nouveaux employés ont été embauchés par la firme pour faire face à cette demande en hausse, ce qui augmente considérablement les risques de contamination : aux USA, plus d’une cinquantaine d’entrepôts ont déclaré avoir détecté des cas de COVID-19 parmi leurs travailleurs.