Une Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077 arrive en juin

Après un mystérieux teasing et des images qui ont poussé les fans à se creuser les méninges pour connaître la solution de cette énigme, Microsoft vient de confirmer le sujet de cette petite campagne publicitaire : une Xbox One X en édition limitée et au design inspiré par Cyberpunk 2077 sera mise en vente en juin prochain. On retrouve notamment l’esthétique globale chère au genre, avec des panneaux personnalisés, et des LED du plus bel effet. Une manette spéciale sera fournie avec le bundle, elle aussi aux couleurs du jeu, et entièrement personnalisable. Le prix de tout ceci n’a pas encore été communiqué, mais on sait que la console proposera un stockage de 1 To.

La décision paraît bien étrange. Sortir une nouvelle console haut de gamme à quelques mois seulement de l’arrivée de la Xbox One Series X qui lui succédera ne semble pas être une stratégie marketing exceptionnelle. Mais entre les collectionneurs qui sont prêts à mettre le prix dans ce genre de goodies, et le fait que Cyberpunk 2077 sortira en septembre, cette console reste donc une occasion de jouer au titre dès sa sortie, et avec un certain style.