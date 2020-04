Ashley Miller, écrivain sur X-Men : First Class, va travailler sur la série Myst

Suite au succès commercial et critique d’adaptations d’oeuvres vidéoludiques en séries comme Castlevania, ou encore plus récemment The Witcher, mais aussi grâce à des blockbusters comme Sonic qui ont réussi leur sortie en salles, nous entrons dans une phase où les jeux vont se voir adaptés de plus en plus. Et l’industrie du divertissement a apparemment choisi sa prochaine cible, qui sera Myst. Jeu à la fois obscur et pourtant culte, Myst présentait une aventure à la première personne, avec mystères, énigmes et ambiance, qui a su revigorer le genre et le remettre sur les devants de la scène.



C’est Deadline qui a repéré en premier ce projet pour le moins atypique de Village Roadshow, qui n’a pas hésité à miser gros : Ashley Edward Miller, qui a écrit « X-Men : First Class » a été embauché pour s’occuper de l’adaptation. Rand Miller, co-créateur du jeu original, sera également de la partie pour s’assurer que la série restera fidèle au matériau original, tout en « étendant la mythologie existante pour développer un univers multi-plateformes qui inclura des films, et du contenu télévisé scripté et non-scripté. »