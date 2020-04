Pope Simulator : vous aussi, devenez l’évêque de Rome

Qui ne s’est jamais dit un matin, après une nuit bien reposante, qu’être le pape est un rêve malheureusement inaccessible? C’est sans doute la question que personne n’a posée, et les développeurs de chez Ultimate Games ont tenu à apporter une réponse. Cette dernière a pour nom Pope Simulator, un jeu qui proposera exactement l’expérience décrite par son titre. Simulateur de niche s’il en est, il sera possible grâce au titre d’incarner le Pape, avec toutes les activités et autres responsabilités qui découlent de ce titre bien particulier.

L’aventure commence directement après le sede vacante, durant lequel le joueur a été élu par les cardinaux pour devenir le nouveau chef de l’Eglise catholique. On choisit ensuite ses armoiries, qui auront une influence sur les statistiques, et donc les conséquences des choix effectués plus tard dans le jeu. Et des choix, on devrait en avoir : le Pape n’a pas de système économique ou d’armée à son service, mais n’est pas démuni pour autant, et possède un certain pouvoir. Organisation de pèlerinages, arbitrage de conflits, rien n’échappe à l’influence du Vatican. Le titre devrait arriver très bientôt, ayant d’ores et déjà sa propre page Steam.