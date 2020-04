Le PDG de Netflix et sa femme donnent 30 millions de dollars pour la recherche de vaccins

Gavi Alliance, l’organisation à but non lucratif travaillant activement à la recherche de vaccins lancée par la Bill and Melinda Gates Foundation, vient d’annoncer qu’un don conséquent vient de lui être fait. En effet, Reed Hastings, PDG de Netflix, ainsi que sa femme Patty Quillin, ont décidé de donner 30 millions de dollars à l’organisme. Ce dernier est en pleine campagne visant à lever 7.4 milliards de dollars pour pouvoir faire vacciner au moins 300 millions d’enfants dans le monde sur les 5 prochaines années. Il s’agit selon l’organisation du premier don émanant du secteur privé pour cette levée de fonds.

Et les enjeux sont d’autant plus importants dans le contexte actuel : Gavi a déclaré qu’en plus de ses missions habituelles, sa participation contre le coronavirus était prévue. Production, livraison et même l’application même des vaccins sont des domaines où l’organisme affirme pouvoir apporter tout son soutien et toutes ses ressources, humaines comme logistiques. Hastings a fait une déclaration pour expliquer son geste : « Nous espérons que notre contribution va aider ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi inspirer d’autres sociétés, entrepreneurs et organisations à joindre l’effort de guerre. »