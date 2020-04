Les joueurs FF XIV rendent hommage à une des leurs, victime du COVID-19

Aucune communauté n’est décidément épargnée par la propagation du coronavirus. Alors que de nombreux geeks n’hésitent pas à s’évader grâce aux jeux vidéo pour se plier aux règles de confinement le mieux possible, ce n’est malheureusement pas toujours suffisant. Une joueuse Final Fantasy XIV nommée in-game Ferne Le’roy, très prolifique sur le serveur RP sur lequel elle se trouvait, est décédée des suites de complications après avoir contracté le COVID-19. Et même si très peu de joueurs l’avaient rencontrée « en vrai », la communauté s’est réunie pour montrer une de ses plus belles facettes, et faire un dernier hommage à leur camarade tombée.

Par centaines, ils se sont connectés en même temps, et ont fait leur propre procession en ligne. Cette marche funèbre a duré environ une heure, le cortège atteignant finalement son objectif : un arbre à l’allure bien particulière, et fort d’un point de vue symbolique. Même si ce n’est pas le premier hommage rendu sur un jeu du genre, il faut admettre que la réaction reste touchante. Pour conclure en citant un des utilisateurs ayant commenté la vidéo, « ce monde est peut-être virtuel, mais le sentiment ne l’est pas. »