WhatsApp : la limite de 4 personnes par appel audio/vidéo va sauter

Ceux qui utilisent WhatsApp le savent : il est seulement possible d’être quatre personnes au maximum pendant un appel audio ou un appel vidéo. Cela peut sembler léger, surtout si on compare à d’autres plateformes offrant les appels à plusieurs. WhatsApp compte s’adapter et va faire sauter la limite actuelle.

La découverte a été faite par WABetaInfo qui a fouillé dans le code de l’application de WhatsApp et plus particulièrement dans la version bêta. Il est pour l’instant difficile de dire quelle sera la nouvelle limite et surtout quand elle sera proposée pour tout le monde, mais il doit s’agir d’une question de semaines tout au plus. Il y a une information qui a pu être glanée en attendant d’en savoir plus : tous les utilisateurs qui voudront participer à un appel audio ou vidéo à plusieurs devront avoir la dernière mise à jour de WhatsApp installée.

La nouvelle limite va en tout cas être utile en cette période de confinement. Beaucoup de personnes font des appels vidéo pour rester en contact avec leurs proches et le fait d’être seulement quatre au maximum peut réellement être un problème pour certaines familles ou bandes d’amis.

WhatsApp proposera la nouvelle limite aussi bien sur son application iPhone que son application pour les smartphones Android.