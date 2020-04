Burnout Paradise Remastered devrait arriver sur Switch le 19 juin

EA avait pris la décision de faire une nouvelle version plus propre visuellement de Burnout Paradise. Pas forcément le meilleur des jeux à relancer d’après les critiques et les fans, on aurait même largement préféré un titre plus proche de ce que Burnout 3 : Takedown avait apporté à la série, mais prenons ce qu’on nous donne. Quoi qu’il en soit, la version Switch du titre devait arriver bien plus tard que les autres, et nous n’avions jusqu’ici pas plus de détails que le vague « disponible en 2020 » présent sur le site officiel.

La page de l’e-store de la Switch dédiée aux titres arrivant bientôt sur la plateforme vient probablement de vendre la mèche, puisqu’elle affiche clairement une sortie prévue pour le 19 juin prochain. Mais malgré ce retard par rapport aux autres versions sorties en 2018, il ne faudra certainement pas s’attendre à ce que le titre bénéficie de travail supplémentaire au niveau du gameplay : la description reste la même que sur les autres supports, aussi le jeu sera probablement le même. Quand on pense aux nombreux véhicules Mariokart, on peut se dire que ce serait quand même bien dommage de ne pas ajouter de modes de jeu, ou même de petits cadeaux cosmétiques reflétant davantage la personnalité de la console Nintendo.