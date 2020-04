Les Tamagotchis Neon Genesis Evangelion arrivent

Pour tous les aficionados de mangas, d’animés ou même simplement de pop-culture, difficile d’échapper à Neon Genesis Evangelion et ses mille crossovers. Jeux vidéos, bande-dessinées, films, difficile de trouver un secteur où l’oeuvre culte n’a pas fait une apparition, aussi brève soit-elle. Et ce n’est clairement pas fini, puisque la rumeur lancée à la fin de l’année dernière est confirmée : les Tamagotchi vont faire un retour tout particulier, en partenariat avec Evangelion, pour un petit appareil nommé « Evachii » qui devrait arriver sur le marché pour le 13 juin prochain.

La gamme proposera trois petites bestioles virtuelles différentes, chacune possédant une vingtaine de versions anges différentes. Il ne faudra pas seulement s’en occuper comme des Tamagotchis traditionnels, puisque la survie dans cet univers implique d’éviter la fameuse lance de Longinus. On pourra ainsi choisir la version en violet originale, mais aussi le rouge Asuka, ou encore le bleu et blanc Rei. Ils sont actuellement disponibles en précommande uniquement au Japon, pour 2530 yen, ce qui correspond à une vingtaine d’euros. L’annonce accompagne la sortie du quatrième et final épisode cinématographique de la saga Evangelion.