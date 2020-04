Valorant va remplacer le sang par des paillettes pour les tournois

Riot, qui a déjà démontré une maîtrise certaines des enjeux de l’e-sport et ses compétitions internationales avec League of Legends, ne cache pas ses ambitions concernant Valorant. Son nouveau shooter, actuellement en phase de test, est en effet calibré et pensé pour concurrencer directement les grands comme Counter Strike. Et pour ce faire, un gros travail sur la visibilité est nécessaire : à cette fin, le studio a précisé que tous les organisateurs de tournois tiers devraient désactiver l’affichage du sang, qui sera remplacé par défaut par des explosions de petites paillettes.

La décision est non seulement logique d’un point de vue commercial, puisque moins de sang signifie des chances accrues auprès des sponsors, mais aussi politiquement : la Chine, par exemple, a des règles extrêmement strictes en ce qui concerne l’affichage de tout ce qui concerne la mort et le sang. Et ce n’est pas pour rien que cette décision intervient aussi rapidement : le studio est détenu par Tencent, entreprise chinoise qui a également une grande expérience dans la diffusion d’e-sports grâce à sa présence marquée sur le marché mobile.