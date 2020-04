Confinement : Sony offre les jeux PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection et Journey

Sony a une petite pensée pour tous les joueurs PS4 confinés. Le géant japonais vient d’offrir 2 jeux à TOUS les propriétaires de PS4. Uncharted The Nathan Drake Collection et Journey sont disponibles gratuitement sur le PlayStation Store, un cadeau qui fait partie de l’initiative Play at Home (initiée par Sony, on n’est jamais mieux servi que par soi-même). Rappelons que la collection Uncharted comprend les deux premiers opus de la saga et que Journey est un immense classique « indé » du studio thatgamecompany. Ces deux jeux peuvent être téléchargés (à ces conditions) du 16 avril à 01h00 jusqu’au 6 mai 2020 à 01h00. Outre ce joli geste à destination des millions de fans de la « Playstationeuh », Sony annonce le déblocage d’un fonds de 10 millions de dollars destinés aux petits studios indés. Nombre de petites structures de développement se retrouvent aujourd’hui extrêmement fragilisées par la pandémie.